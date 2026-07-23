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Aslan Burcu right-white
24 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.07.2026 - 18:01
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Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 24 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? 

24 Temmuz Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün kalbinde çocuk enerjisi hâkim. Ay senin aşk ve eğlence alanına yerleşiyor, Güneş de burcunda parlıyor. Bu ikisi arasındaki uyum, ilişkine oyunu geri getiriyor. İlişkin varsa, bugün ciddi konuları rafa kaldırmanı öneriyorum. Ne faturalar, ne gelecek planları, ne de çözülmemiş tartışmalar. Bunun yerine partnerinle plansız bir şey yapın. Beraber güldüğünüz bir saat, konuşarak geçireceğiniz üç saatten daha çok işe yarayacak.

Bekarsan, çekiciliğin bugün kendini gösterme çabandan değil, keyfinden geliyor. Eğlendiğin bir ortamda, kahkaha atarken biri sana bakıyor olabilir. Ancak Başak Venüsü'nün açısı yüzünden kendini kanıtlama isteğine kapılabilirsin. Sahne almana gerek yok; en çekici hâlin, en rahat hâlin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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