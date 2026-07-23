Sevgili Aslan, bugün kalbinde çocuk enerjisi hâkim. Ay senin aşk ve eğlence alanına yerleşiyor, Güneş de burcunda parlıyor. Bu ikisi arasındaki uyum, ilişkine oyunu geri getiriyor. İlişkin varsa, bugün ciddi konuları rafa kaldırmanı öneriyorum. Ne faturalar, ne gelecek planları, ne de çözülmemiş tartışmalar. Bunun yerine partnerinle plansız bir şey yapın. Beraber güldüğünüz bir saat, konuşarak geçireceğiniz üç saatten daha çok işe yarayacak.

Bekarsan, çekiciliğin bugün kendini gösterme çabandan değil, keyfinden geliyor. Eğlendiğin bir ortamda, kahkaha atarken biri sana bakıyor olabilir. Ancak Başak Venüsü'nün açısı yüzünden kendini kanıtlama isteğine kapılabilirsin. Sahne almana gerek yok; en çekici hâlin, en rahat hâlin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…