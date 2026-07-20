Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında tek bir cümle her şeyi belirliyor. İlişkin varsa, partnerine söyleyeceğin bir söz bugün olağanüstü ağırlık taşıyor; aynı şey iyi bir tonla söylendiğinde yakınlaştırıyor, sert bir tonla söylendiğinde günlerce sürecek bir soğukluk yaratıyor. Bugün ne söylediğinden çok nasıl söylediğine dikkat et.

Bekarsan, göndereceğin kısa bir mesaj sandığından çok daha büyük bir kapı açabilir. Uzun uzun yazmana gerek yok; bugün az söz çok iş görüyor. Bir cümle bile yeter. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…