Sevgili Aslan, eğer ilişkin varsa partnerinle baş başa kalıp günlük hayatın koşturmacasından uzaklaşmak ve sakin alanlarda birbirinize zaman ayırmak size iyi gelecek. Arka plandaki durağan enerjiler yüzünden partnerine karşı gizli bir şüpheye düşmek yerine, hislerini açık ve net bir şekilde konuşmayı seçmelisin.

Bekar bir Aslan burcuysan, bugün şehrin kalabalığından tamamen uzaklaşarak açık havada veya doğada tek başına uzun bir yürüyüşe çıkmak seni mutlu edecek. Doğanın ritmiyle uyumlanmak, zihnindeki karmaşayı dindirerek geleceğe ve ilişkilere daha umutlu, berrak bakmanı sağlayacaktır.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…