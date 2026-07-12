Sevgili Aslan, bugün Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, söylenmeyen duyguların artık gizli kalmasını zorlaştırıyor. İlişkisi olan Aslanlar, partnerlerinden uzun zamandır içinde tuttuğu düşünceleri duyabilir; bu dürüst konuşma aranızdaki belirsizlikleri ortadan kaldırırken ilişkinizin yönünü de netleştirebilir.

Bekar Aslanlar için katılacağın bir davet, konser ya da kalabalık bir etkinlik dikkat çekici bir karşılaşmaya sahne olabilir. İlk bakışta oluşan güçlü çekim, sohbet ilerledikçe karşılıklı meraka dönüşebilir ve yeni bir hikâyenin ilk adımı atılabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…