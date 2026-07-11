Sevgili Aslan, 12 Temmuz’da Neptün retrosu bazı beklentileri yeniden değerlendirmeni sağlayabilir. İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, partnerinin telefonuyla fazla vakit geçirmesi ya da seni dinlemiyormuş gibi davranması canını sıkabilir. Kırgınlığını içine atmak yerine doğru zamanda paylaşman aranızdaki mesafeyi azaltacaktır.

Bekar bir Aslan burcuysan, daha önce hiç romantik gözle bakmadığın biri sana beklenmedik bir ilgi gösterebilir. Acele karar vermeden bu tanışmaya şans vermek isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…