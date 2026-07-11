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Aslan Burcu right-white
12 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.07.2026 - 18:01
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Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 12 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 

12 Temmuz Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 12 Temmuz’da Neptün retrosu bazı beklentileri yeniden değerlendirmeni sağlayabilir. İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, partnerinin telefonuyla fazla vakit geçirmesi ya da seni dinlemiyormuş gibi davranması canını sıkabilir. Kırgınlığını içine atmak yerine doğru zamanda paylaşman aranızdaki mesafeyi azaltacaktır.

Bekar bir Aslan burcuysan, daha önce hiç romantik gözle bakmadığın biri sana beklenmedik bir ilgi gösterebilir. Acele karar vermeden bu tanışmaya şans vermek isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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