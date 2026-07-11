Sevgili Aslan, 12 Temmuz’da Neptün retrosu ile Venüs’ün Başak burcundaki etkisi, seni uzun süredir ertelediğin küçük bir değişikliği yapmaya teşvik edebilir. Çalışma masanı düzenlemek, telefonundaki gereksiz dosyaları silmek ya da günlük planını yeniden oluşturmak bile zihnini beklediğinden daha fazla rahatlatabilir. Bugün küçük düzenlemeler büyük etkiler yaratabilir.

Kariyer hayatında senden beklenmeyen bir çözüm önerisi dikkat çekebilir. Herkes aynı yolu düşünürken senin farklı bir yöntem önermen işlerin hızlanmasını sağlayabilir. Özellikle pratik düşünme becerin çevrendekilerin dikkatini çekecek.

Maddi konularda eski bir alışkanlığını değiştirmek isteyebilirsin. Sürekli aynı yerden yaptığın alışverişi değiştirmek ya da farklı bir ödeme planı oluşturmak bütçene olumlu katkı sağlayabilir.

Aşk hayatında ise beklenmedik bir özür ya da içten bir teşekkür duygularını değiştirebilir. İlişkisi olan Aslan burçları uzun zamandır konuşulmayan bir konuyu tatlıya bağlayabilir. Bekar Aslan burçları ise daha önce yalnızca arkadaş gözüyle baktıkları biriyle farklı bir yakınlık kurabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…