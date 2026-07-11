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Aslan Burcu right-white
12 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 12 Temmuz Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 12 Temmuz’da Neptün retrosu ile Venüs’ün Başak burcundaki etkisi, seni uzun süredir ertelediğin küçük bir değişikliği yapmaya teşvik edebilir. Çalışma masanı düzenlemek, telefonundaki gereksiz dosyaları silmek ya da günlük planını yeniden oluşturmak bile zihnini beklediğinden daha fazla rahatlatabilir. Bugün küçük düzenlemeler büyük etkiler yaratabilir.

Kariyer hayatında senden beklenmeyen bir çözüm önerisi dikkat çekebilir. Herkes aynı yolu düşünürken senin farklı bir yöntem önermen işlerin hızlanmasını sağlayabilir. Özellikle pratik düşünme becerin çevrendekilerin dikkatini çekecek.

Maddi konularda eski bir alışkanlığını değiştirmek isteyebilirsin. Sürekli aynı yerden yaptığın alışverişi değiştirmek ya da farklı bir ödeme planı oluşturmak bütçene olumlu katkı sağlayabilir.

Aşk hayatında ise beklenmedik bir özür ya da içten bir teşekkür duygularını değiştirebilir. İlişkisi olan Aslan burçları uzun zamandır konuşulmayan bir konuyu tatlıya bağlayabilir. Bekar Aslan burçları ise daha önce yalnızca arkadaş gözüyle baktıkları biriyle farklı bir yakınlık kurabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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