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Aslan Burcu right-white
11 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 11 Temmuz Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle uzun süredir gözünde büyüttüğün bazı hedeflerin perde arkasını görmeye başlayabilirsin. Gitmek istediğin bir ülkenin yaşam şartlarını araştırmak, hayalini kurduğun bir eğitimin detaylarını öğrenmek ya da uzaktan kusursuz görünen bir yaşam tarzının aslında ciddi sorumluluklar taşıdığını fark etmek bakış açını değiştirebilir. Bugün hayallerin küçülmüyor, yalnızca daha gerçekçi hale geliyor.

İş hayatında sözlü vaatlerden çok somut sonuçlar önem kazanıyor. Özellikle “yakında konuşuruz”, “ileride değerlendiririz” gibi cümlelerin yerine net tarihler ve planlar görmek isteyebilirsin. Bu yaklaşım seni gereksiz beklentilerden uzaklaştırabilir. Maddi konularda ise yatırım fikri yeniden değerlendirilebilir.

Aşk hayatında mesafeler ve gelecek planları ön plana çıkıyor. İlişkisi olan Aslan burçları, uzun süredir ertelenen kararların neden ertelendiğini sorgulayabilir. Bekar Aslan burçları ise yalnızca mesajlarla sürdürülen bir yakınlığın gerçek hayatta ne kadar karşılığı olduğunu görmek isteyebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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