Sevgili Aslan, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle uzun süredir gözünde büyüttüğün bazı hedeflerin perde arkasını görmeye başlayabilirsin. Gitmek istediğin bir ülkenin yaşam şartlarını araştırmak, hayalini kurduğun bir eğitimin detaylarını öğrenmek ya da uzaktan kusursuz görünen bir yaşam tarzının aslında ciddi sorumluluklar taşıdığını fark etmek bakış açını değiştirebilir. Bugün hayallerin küçülmüyor, yalnızca daha gerçekçi hale geliyor.

İş hayatında sözlü vaatlerden çok somut sonuçlar önem kazanıyor. Özellikle “yakında konuşuruz”, “ileride değerlendiririz” gibi cümlelerin yerine net tarihler ve planlar görmek isteyebilirsin. Bu yaklaşım seni gereksiz beklentilerden uzaklaştırabilir. Maddi konularda ise yatırım fikri yeniden değerlendirilebilir.

Aşk hayatında mesafeler ve gelecek planları ön plana çıkıyor. İlişkisi olan Aslan burçları, uzun süredir ertelenen kararların neden ertelendiğini sorgulayabilir. Bekar Aslan burçları ise yalnızca mesajlarla sürdürülen bir yakınlığın gerçek hayatta ne kadar karşılığı olduğunu görmek isteyebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…