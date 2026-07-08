Sevgili Aslan, bugün gözüne ilk çarpan şey vitrinler, indirimler ya da uzun süredir almak istediğin ürünler olabilir. Ancak Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte bu kez satın alma isteğinden çok, aldığın şeyin hayatına gerçekten ne kattığı önem kazanacak. Özellikle “bir gün kullanırım” diyerek sepete eklenen ürünler konusunda fikrin değişebilir.

İş hayatında ise yaptığın işin karşılığını daha fazla düşünmeye başlayabilirsin. Bir projeye harcadığın zaman ile aldığın geri dönüş arasındaki fark dikkatini çekebilir. Hatta senden yardım isteyen birine verdiğin desteğin aslında profesyonel bir hizmet olduğunu fark edip sınırlarını yeniden çizebilirsin.

Maddi konularda ilginç bir farkındalık yaşayabilirsin. Uzun süredir almak istediğin bir ürünün heyecanını kaybettiğini, buna karşılık ertelediğin bir kursun, eğitimin ya da sertifika programının sana daha mantıklı görünmeye başladığını fark edebilirsin. Bugün para harcama şeklin değişebilir ama bunun nedeni bütçe değil, öncelikler olacak.

Aşk hayatında ise büyük sürprizler yerine küçük dikkatler öne çıkıyor. Partnerinin senin sevdiğin kahveyi hatırlaması, önemli bir görüşme öncesi başarı mesajı atması ya da gün içinde seni düşündüğünü hissettiren küçük bir davranışı beklediğinden daha fazla etkileyebilir. Bekar bir Aslan burcuysan, sürekli karşılaştığın ama bugüne kadar dikkatini çekmeyen biri bir anda farklı görünmeye başlayabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…