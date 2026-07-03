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Aslan Burcu right-white
4 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 4 Temmuz Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Mars ve Uranüs gökyüzünde hizalanarak senin o her zaman sahnede olmak isteyen, alkış arayan kimliğini şaşırtıcı bir şekilde değiştiriyor. Ben merkezli düşünmekten vazgeçip toplumun faydasına, evrensel doğrulara ve eşitliğe odaklandığın çok vizyoner bir hafta sonuna uyanıyorsun. Bireysel zaferler yerine kolektif başarılar seni heyecanlandıracak.

Gruplara dahil olmak, bir haksızlığa karşı sesini yükseltmek veya dijital bir toplulukta liderlik etmek ruhuna harika gelecek. Kendi egonu bir kenara bırakıp insanlığın veya inandığın bir amacın parçası olduğunda, içindeki o gerçek aydınlığı keşfederek çevrene büyük bir ilham kaynağı olacaksın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle aranızdaki klasik romantizmi yıkıp birbirinize iki yakın dost gibi yaklaşıyorsunuz. Özgürlüklerinize saygı duymak aşkınızı tazeleyecek. Bekar bir Aslan burcu isen, gösterişli ve kibirli insanlardan anında soğuyorsun. Senin inançlarını paylaşan, toplumsal duyarlılığı yüksek ve zekasıyla parlayan o yenilikçi ruhla çok sürpriz bir yola çıkıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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