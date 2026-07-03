Sevgili Aslan, bugün Mars ve Uranüs gökyüzünde hizalanarak senin o her zaman sahnede olmak isteyen, alkış arayan kimliğini şaşırtıcı bir şekilde değiştiriyor. Ben merkezli düşünmekten vazgeçip toplumun faydasına, evrensel doğrulara ve eşitliğe odaklandığın çok vizyoner bir hafta sonuna uyanıyorsun. Bireysel zaferler yerine kolektif başarılar seni heyecanlandıracak.

Gruplara dahil olmak, bir haksızlığa karşı sesini yükseltmek veya dijital bir toplulukta liderlik etmek ruhuna harika gelecek. Kendi egonu bir kenara bırakıp insanlığın veya inandığın bir amacın parçası olduğunda, içindeki o gerçek aydınlığı keşfederek çevrene büyük bir ilham kaynağı olacaksın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle aranızdaki klasik romantizmi yıkıp birbirinize iki yakın dost gibi yaklaşıyorsunuz. Özgürlüklerinize saygı duymak aşkınızı tazeleyecek. Bekar bir Aslan burcu isen, gösterişli ve kibirli insanlardan anında soğuyorsun. Senin inançlarını paylaşan, toplumsal duyarlılığı yüksek ve zekasıyla parlayan o yenilikçi ruhla çok sürpriz bir yola çıkıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...