Sevgili Aslan, partnerinle aranızdaki ilişkiyi bugün sahiplenici bir yapıdan çıkarıp iki özgür ruhun yoldaşlığına dönüştürüyorsun. Birbirinizin hedeflerini destekleyip bireysel alanlarınıza saygı duyduğunuzda aranızdaki sevginin çok daha sarsılmaz ve çağdaş bir hale geldiğini hissedeceksin.

Bekar bir Aslan burcu isen, klasik flört taktikleri uygulayanlara bugün tahammülün yok. Zihni seninle aynı hızda çalışan, olaylara çok farklı pencerelerden bakan ve özgünlüğüyle seni kendine çeken o bağımsız karakterle, arkadaşlıktan doğan harika bir aşka yelken açıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…