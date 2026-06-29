Sevgili Aslan, partnerinle birlikte hayatın tadını çıkarmak, birbirinize lüks ve neşeli anlar sunmak ilişkiyi şölene çeviriyor. Kendi içindeki o pozitif enerjiyi ilişkiye yansıttığında, aranızdaki tüm rutin ve sıkıcı enerjilerin silinip yerine taptaze bir hayranlığın yerleştiğini göreceksin. Birlikte parlamanın tadını çıkarın.

Bekar bir Aslan burcu isen, Merkür retrosu arka planda bazı eski anıları zihnine getirse de, Jüpiter'in burcundaki gücü senin her zaman ileriye bakmanı sağlıyor. Kendi ışığından emin olduğun için, seni aşağı çeken kimseye taviz vermeyeceksin. Sadece senin krallığına/kraliçeliğine uyum sağlayacak, başarılarını kutlayacak o asil ve cömert ruhla muazzam bir hikaye başlatıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…