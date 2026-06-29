Sevgili Aslan, haziran ayını senin için bir milat niteliği taşıyan o devasa gökyüzü olayıyla bitiriyorsun: Şans, bolluk ve büyüme gezegeni Jüpiter, senin burcuna geçiyor! Bu eşsiz transit, hayatında yaklaşık bir yıl sürecek olan bir krallık/kraliçelik döneminin başlangıcını müjdeliyor. Öz güvenin, kişisel projelerin, dış görünüşün ve yaşama sevincin muazzam bir şekilde genişleyecek. Sahne tamamen senin.

Bu görkemli geçişle birlikte, Oğlak Dolunayı ise çalışma hayatını, günlük rutinlerini ve bedensel sağlığını düzenliyor. Üzerinde çalıştığın, seni yoran ve uykusuz bırakan o angarya işlerin veya bir sağlık sürecinin bugün başarıyla sonlandığını göreceksin. Sorumluluklarını arınmış bir şekilde geride bırakarak, Jüpiter'in ışıklı yoluna tüy gibi hafiflemiş olarak giriyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, Jüpiter'in sana kattığı o ışıltılı ve neşeli aura, partnerini sana yeniden ve çok güçlü bir şekilde aşık ediyor. İlişkine coşku, romantizm ve bol kahkaha hakim olacak. Bekar bir Aslan burcu isen, girdiğin her ortamda yaydığın o eşsiz manyetizma sayesinde dikkatleri anında üzerine çekiyorsun. Kendini sevmeyi başardığın bugün, sana tapacak o özel kişinin de kalbine giden yolu aydınlatıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...