Sevgili Aslan, bugün Güneş ve Neptün karesi, ofiste büyük umutlarla hazırladığın bir sunumun veya projenin aniden iptal olmasıyla seni sahneden indiriyor. Beklediğin alkışı alamamak veya teknik bir arıza yüzünden projeni sunamamak, günün ortasında sana büyük bir hayal kırıklığı yaşatabilir.

Ancak sahne ışıklarının kapanması seni pes ettirmiyor. Başarısızlığı olgunlukla kabullenip istifanı veya departman değişikliğini isteyerek, kariyerinde tamamen arka planda çalışacağın, dikkat çekmeyen ama huzurlu yeni bir yola girme kararı alıyorsun. Geri çekilerek özgürleşiyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle aranızdaki ego savaşlarını ve haklı çıkma çabasını bugün tamamen bırakıyorsun. Hatalı olduğunu kabul edip geri adım atman, ilişkinizi büyük bir çıkmazdan kurtararak şefkati geri getirecek. Bekar bir Aslan burcu isen, gösterişli ve bencil flörtleri hayatından çıkarıyorsun. Senin ilgini çekmek için çabalamayan, kendi halinde, sade ve iddiasız yaşayan biriyle çok naif ve sakin bir iletişime adım atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...