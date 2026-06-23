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Aslan Burcu right-white
24 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 24 Haziran Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 24 Haziran Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Güneş ve Neptün karesi, ofiste büyük umutlarla hazırladığın bir sunumun veya projenin aniden iptal olmasıyla seni sahneden indiriyor. Beklediğin alkışı alamamak veya teknik bir arıza yüzünden projeni sunamamak, günün ortasında sana büyük bir hayal kırıklığı yaşatabilir.

Ancak sahne ışıklarının kapanması seni pes ettirmiyor. Başarısızlığı olgunlukla kabullenip istifanı veya departman değişikliğini isteyerek, kariyerinde tamamen arka planda çalışacağın, dikkat çekmeyen ama huzurlu yeni bir yola girme kararı alıyorsun. Geri çekilerek özgürleşiyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle aranızdaki ego savaşlarını ve haklı çıkma çabasını bugün tamamen bırakıyorsun. Hatalı olduğunu kabul edip geri adım atman, ilişkinizi büyük bir çıkmazdan kurtararak şefkati geri getirecek. Bekar bir Aslan burcu isen, gösterişli ve bencil flörtleri hayatından çıkarıyorsun. Senin ilgini çekmek için çabalamayan, kendi halinde, sade ve iddiasız yaşayan biriyle çok naif ve sakin bir iletişime adım atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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