Sevgili Aslan, bugün Güneş ile Chiron altmışlık açısı, ofiste uzun zamandır eleştirilmekten korktuğun yaratıcı yeteneğini cesurca sergilemeni sağlıyor. Standart ve sıkıcı bir sunumu, sanatsal dokunuşunla veya eşsiz vizyonunla baştan yaratacaksın. Kendini özgürce ifade ettiğinde ne kadar parladığını herkes görecek.

Kendi yeteneklerine duyduğun yeni güven, mesai boyunca etrafına müthiş bir karizma yaymanı sağlıyor. Onay beklemeden, içinden geldiği gibi ürettiğinde işlerin nasıl su gibi aktığını keşfettiğin, yaratıcılığının şifalandığı harika bir gün yaşıyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinize yapacağınız sürpriz ve içten bir romantik jest, aranızdaki tutkuyu ilk günkü heyecanına geri döndürüyor. Duygularınızı cömertçe sergilemek ilişkinizi taçlandıracak. Bekar bir Aslan burcu isen, gizli yeteneklerini veya hobilerini sergilerken etrafa yaydığın eşsiz öz güven, seninle aynı sanatsal veya yaratıcı dili konuşan büyüleyici bir karakterin dikkatini anında üzerine çekecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...