Sevgili Aslan, bugün gökyüzündeki Venüs ile Plüton karşıtlığı, sahne ışıklarını seven doğanı bambaşka bir boyuta taşıyor. Ofiste ön planda olmak yerine, arka planda güçlü bir veri analizine veya karmaşık bir sisteme gömülerek kimsenin fark edemediği çok kritik bir istatistiksel hatayı bulacaksın. Alkış beklemeden yaptığın sessiz çalışma, günü kurtaracak.

İş hayatındaki bu anonim ve odaklı ruh hali, günlük yaşamında da sadeleşme ihtiyacı doğuruyor. İş çıkışı gösterişli mekanlara gitmek yerine, elinde bir listeyle sessizce market alışverişi yapmak veya evde çok sıradan günlük işlerle meşgul olmak sana inanılmaz bir zihinsel dinginlik verecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, bugün partnerinle şık bir akşam yemeği yerine, evde beraber temizlik yapmak veya bir dolabı düzenlemek gibi çok sıradan bir işi paylaşıyorsun. Venüs ile Plüton karşıtlığı, aşkın şatafatsız, günlük telaşlar içindeki samimiyetini sana derinden hissettirecek. Bekar bir Aslan burcu isen, bugün ilgi çekmeye çalışmadan, sadece kendi işinle meşgul olduğun bir anda; senin doğal, odaklı ve sessiz auranı dışarıdan gözlemleyen, detaylara önem veren çok zeki biriyle şaşırtıcı bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...