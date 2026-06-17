Sevgili Aslan, bugün ilişkinde partnerinle günlük yaşamın sade sorumluluklarını paylaşmak, aranızdaki yoldaşlık hissini zirveye taşıyor. Birlikte emek vererek geçirdiğiniz bu gösterişsiz akşam, birbirinize duyduğunuz güveni perçinleyecek.

Bekar bir Aslan burcu isen, Venüs ile Plüton karşıtlığı altında aşkı vitrinlerde aramaktan vazgeçiyorsun. Süslü sözler yerine, senin sıradan bir anında yanına gelip sana pratik bir konuda yardımcı olan, gözlem yeteneği yüksek sağlam bir karaktere karşı güçlü bir çekim hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...