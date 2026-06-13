Sevgili Aslan, bugün ilişkinde partnerinin başarılarını veya çabalarını takdir edip onu ön plana çıkarma sırası sende. Onun mutluluğuna ortak olmak ve desteklemek, aranızdaki görünmez rekabeti bitirip yoldaşlığı muazzam bir şekilde güçlendiriyor.

Eğer bekarsan ve hayatında bir süredir seni sadece yedekte tuttuğunu hissettiğin belirsiz biri varsa, ona ayırdığın enerjiyi bugün tamamen kesiyorsun. Kendi değerinin farkına varıp bu dengesiz iletişimi sonlandırmak sana harika bir nefes aldıracak. Gözünü şimdi dört açsan iyi edersin! Zira bu süreçte tam da ruhuna yakışacak kişiyle de karşılaşabilirsin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...