Sevgili Aslan, bugün partnerinle ilişkinde tahtı devralıyorsun. Senin göz alıcı ışığın karşısında partnerinin hazırlayacağı gösterişli ve bol iltifatlı cuma sürprizi, aşkın ateşini harlayacak. Sen el üstünde tutulmak istiyorsun ve bugün hak ettiğin muameleyi fazlasıyla yaşıyorsun.

Ama bekarsan, Aslan karizman sokakları aydınlatıyor. Cuma gecesi planlarında, partilerde veya en ufak bir sosyalleşmede, enerjinle ortamın en popüler ismini anında kendine çekeceksin. Gözünü senden alamayan, seni etkilemek için tüm hünerlerini sergileyen cesur aşıkla, gurur okşayıcı bir flörte hazırsın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...