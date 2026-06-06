Sevgili Aslan, bugün ilişkinde kimin ne kadar emek verdiğinin yüzleşmesini yaşıyorsun. Partnerinle arandaki tatlı ama sahte uyumu bozmak pahasına, ilişkinin temelindeki çürükleri kazıyıp atacaksın. Bu fırtınalı ve derin tartışma, aslında birbirinize duyduğunuz köklü tutkunun ve kaybetmeme isteğinin en vahşi kanıtı olacaktır.

Ama bekarsan, zayıf karakterler bugün senin ilgini saniyesinde kaybediyor. Gözlerinin içine korkusuzca bakabilen, hatalarını yüzüne söyleyebilecek kadar öz güvenli ve en az senin kadar güçlü bir karakter, aradığın denk güçlerin aşkını sana sunmak üzere karşına çıkabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...