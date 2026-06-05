Sevgili Aslan, bugün partnerinle ilişkini bir ego savaşı olmaktan tamamen çıkarıp iki farklı bireyin harika uyumuna dönüştürüyorsun. Onun senden farklı düşündüğü konuları eleştirmek yerine, bu farklılıkların ilişkinizi daha önce hiç hissetmediğin bir içsel özgürlüğe kavuşturacaktır.

Ama bekarsan, sürekli onaylanma ihtiyacını rafa kaldırmanın tam zamanı. Bunun yerine sana ayna tutacak, kendi ayakları üzerinde dimdik duran marjinal kişiye hayranlık duyacaksın. Klasik iltifatlar yerine seninle entelektüel bir kavgaya bile girebilecek bu özgün ruh, kalbindeki tüm sınırları yıkıp geçecektir. Peki, bu aşk mı yoksa heves mi? İşte bunu da zaman gösterecek! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...