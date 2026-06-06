Sevgili Aslan, bugün gökyüzünün köklü dönüşüm teması, ikili ilişkilerinde, ortaklıklarında ve açık düşmanlıklarında tam bir yüzleşme sahnesi kuruyor. Karşındaki insanların gerçek niyetlerini o kadar net görüyorsun ki, artık kimseye sahte bir nezaket göstermek zorunda değilsin. Sana hizmet etmeyen, dengesiz ve yorucu tüm bağları tek bir darbeyle kesip atıyorsun.

Hakkını aradığın yasal süreçlerde, danışmanlıklarda veya sözleşmelerde gizlenen gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Karşındaki kişilerin seni manipüle etme çabaları, senin güçlü iraden ve kükreyen gerçeğin karşısında tuzla buz olacak. Adaleti kendi ellerinle sağladığın, sınırlarını kalın hatlarla çizdiğin muazzam bir güç gösterisindesin.

Peki ya aşk? Beraberliğinde sürekli fedakarlık yaptığın veya halı altına süpürdüğün sorunları bugün korkusuzca masaya yatırıyorsun. İlişkinin yapısını değiştirecek, gerekirse yıkıp yeniden çok daha sağlam kuracak radikal konuşmayı yapmak, aşkı zehirleyen tüm kalıntıları temizleyecektir. Bekarsan, eski ilişkilerinin travmalarını tamamen geride bırakıp sana ayna tutacak, senin kadar güçlü ve tavizsiz bir karakterle, adeta iki gücün çarpışması gibi yoğun bir iletişime başlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...