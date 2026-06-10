Sevgili Aslan, bugün ilişkinde partnerinin ufacık bir konuyu büyüterek inada bindirmesi, özellikle de bunu başkalarının yanında yapması senin tahammül sınırlarını aşıyor. 'Benim yanımda böyle davranamazsın' diyerek çizeceğin keskin sınır, aranızda soğuk bir duvar örecektir. Bugün aşkta şefkat değil, kurallar devrede.

Ama bekarsan, şu an aşka ayıracak tek bir saniyen bile yok. Zihnin tamamen hedeflerine odaklanmışken, ofiste veya çevrende sana ilgi gösteren kişinin flörtöz mesajları seni heyecanlandırmak yerine sadece sinirlendiriyor. Konuyu uzatmadan, gayet net ve mesafeli bir dille aranızdaki çizgiyi çekerek onu hayatından uzaklaştırıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...