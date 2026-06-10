Sevgili Aslan, bugün Ay Boğa burcundayken, toplumsal imajın ve otorite figürleriyle olan ilişkilerin ciddi bir inatlaşma testinden geçiyor. Kendi doğrularından milim sapmak istemiyorsun ancak karşındaki kurallar veya sistemler de en az senin kadar esnemez durumda. Geri adım atmanın senin kibrine dokunduğu, iki sert kayanın birbirine çarptığı bir pazarlık günündesin.

Hayatın genel akışında 'benim dediğim olacak' ısrarı, işleri çözmek yerine tamamen kilitleyebilir. Bugün egonu ve gururunu bir süreliğine cebine koyup, pragmatik düşünmek zorundasın. Her savaşı kazanmak zorunda değilsin; bazen küçük bir taviz, büyük bir krizin önüne geçer.

Peki ya aşk? İkili ilişkilerde partnerinin herkesin içinde sergilediği inatçı veya uyumsuz bir tavır, senin çok önem verdiğin toplumsal imajını sarsarak seni utandırabilir. Onun bu tavrını dışarıda sineye çekip eve döndüğünüzde çok sert bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Bekarsan, kariyerine ve hedeflerine o kadar odaklandın ki; sana çok bariz bir şekilde kur yapan kişinin ilgisini tamamen bir dikkat dağıtıcı olarak görüp onu buz gibi bir profesyonellikle reddediyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...