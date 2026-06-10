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Aslan Burcu right-white
11 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Haziran Perşembe gününüz nasıl geçecek? 11 Haziran Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Ay Boğa burcundayken, toplumsal imajın ve otorite figürleriyle olan ilişkilerin ciddi bir inatlaşma testinden geçiyor. Kendi doğrularından milim sapmak istemiyorsun ancak karşındaki kurallar veya sistemler de en az senin kadar esnemez durumda. Geri adım atmanın senin kibrine dokunduğu, iki sert kayanın birbirine çarptığı bir pazarlık günündesin.

Hayatın genel akışında 'benim dediğim olacak' ısrarı, işleri çözmek yerine tamamen kilitleyebilir. Bugün egonu ve gururunu bir süreliğine cebine koyup, pragmatik düşünmek zorundasın. Her savaşı kazanmak zorunda değilsin; bazen küçük bir taviz, büyük bir krizin önüne geçer.

Peki ya aşk? İkili ilişkilerde partnerinin herkesin içinde sergilediği inatçı veya uyumsuz bir tavır, senin çok önem verdiğin toplumsal imajını sarsarak seni utandırabilir. Onun bu tavrını dışarıda sineye çekip eve döndüğünüzde çok sert bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Bekarsan, kariyerine ve hedeflerine o kadar odaklandın ki; sana çok bariz bir şekilde kur yapan kişinin ilgisini tamamen bir dikkat dağıtıcı olarak görüp onu buz gibi bir profesyonellikle reddediyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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