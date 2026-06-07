Sevgili Aslan, bugün gururu ve egoyu bir kenara bırakıp yaptığın büyük bir hatayı kabul etmek zorunda kalabilirsin. İnsanların önünde yaşadığın bir başarısızlık veya içinden çıkamadığın bir durum, gururunu fena halde kırabilir. Hatayı örtbas etmeye çalışmak ise yapman gereken son şey gibi görünüyor! Bunun yerine özür dilemek karakterinin ne kadar asil olduğunu kanıtlayacaktır.

Aman dikkat, dostlarınla veya sosyal çevrenle ilişkinde de sorunlar çıkabilir, prestij kaybı yaşayabilirsin. Kendine aşırı güvenerek verdiğin bir sözü tutamaman, insanların sana olan bakış açısını değiştirebilir. Belki de bu aralar daha az iddialı olmalı, inzivaya çekilmeli ve nerede yanlış yaptığını sessizce düşünmelisin.

Peki ya aşk? Beraberliğinde iplerin koptuğu, saygının yitirildiği soğuk ayrılık enerjisi kapıda. Sürekli tartışmaktan, birbirinizi incitmekten ve ego savaşlarından yorulduğunuzu fark edip ilişkiye geri dönüşü olmayan bir nokta koyma kararı alabilirsiniz. Bekarsan, yalnız hissettiğin bu zorlu günde sırf biri olsun diye standartlarını düşürmemelisin. İlgisiz bir flörtün peşinden koşmaktansa, kendi görkemli yalnızlığının tadını çıkarmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...