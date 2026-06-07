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Aslan Burcu right-white
8 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 8 Haziran Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 8 Haziran Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gururu ve egoyu bir kenara bırakıp yaptığın büyük bir hatayı kabul etmek zorunda kalabilirsin. İnsanların önünde yaşadığın bir başarısızlık veya içinden çıkamadığın bir durum, gururunu fena halde kırabilir. Hatayı örtbas etmeye çalışmak ise yapman gereken son şey gibi görünüyor! Bunun yerine özür dilemek karakterinin ne kadar asil olduğunu kanıtlayacaktır.

Aman dikkat, dostlarınla veya sosyal çevrenle ilişkinde de sorunlar çıkabilir, prestij kaybı yaşayabilirsin. Kendine aşırı güvenerek verdiğin bir sözü tutamaman, insanların sana olan bakış açısını değiştirebilir. Belki de bu aralar daha az iddialı olmalı, inzivaya çekilmeli ve nerede yanlış yaptığını sessizce düşünmelisin.

Peki ya aşk? Beraberliğinde iplerin koptuğu, saygının yitirildiği soğuk ayrılık enerjisi kapıda. Sürekli tartışmaktan, birbirinizi incitmekten ve ego savaşlarından yorulduğunuzu fark edip ilişkiye geri dönüşü olmayan bir nokta koyma kararı alabilirsiniz. Bekarsan, yalnız hissettiğin bu zorlu günde sırf biri olsun diye standartlarını düşürmemelisin. İlgisiz bir flörtün peşinden koşmaktansa, kendi görkemli yalnızlığının tadını çıkarmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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