Sevgili Aslan, bugün ilişkinde artık kurtarılacak bir şey kalmadığı gerçeğiyle yüzleşiyorsun. Karşılıklı söylenen ağır laflar ve kaybolan saygı, aşkın bittiğini kanıtlıyor. Bu döngüyü sürdürmek yerine, ikinizin de kalbini daha fazla kırmadan bir veda konuşması yapmak en asil karar olacaktır. Ayrılık bu kez düşündüğün gibi üzücü olmayacak, aksine seni özgür kılacak.

Ama bekarsan, bugün kalbindeki yalnızlık hissi egonu zorlasa da, sırf ilgi görmek için seviyeni düşürmüyorsun. Seni oyalayan, net olmayan veya sana hak ettiğin kraliçe/kral muamelesini yapmayan birini hayatından silip atıyor; yalnız ama başı dik bir şekilde yoluna devam ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...