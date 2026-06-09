Sevgili Aslan, bugün ilişkinde güven testinden geçtiğin bir deneyim yaşayabilirsin. Partnerinin sırf sen üzülme diye veya olay çıkmasın diye söylediği bir yalan, ayağına dolanarak önüne düşebilir. İlişkide şeffaflığın yok olduğu bir noktada durup bu ilişkiye devam edip etmeyeceğin konusunda çok ciddi bir mola vermen gerekebilir.

Ama bekarsan, sana harika bir portre çizen ve gözünü boyamaya çalışan flörtünün maskesi bugün komik bir tesadüfle düşüyor. Anlattığı hayatla yaşadığı hayatın tamamen farklı olduğunu görmek başta bir hayal kırıklığı yaratsa da, sonrasında ucuz kurtulduğun için derin bir oh çekeceksin. Gerçek altın asla paslanmaz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...