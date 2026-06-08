Sevgili Aslan, bugün beraberliğinde kükreyen, dışa dönük Aslan gidiyor! Bunun yerine şefkatle partnerinin göğsüne sığınan, ruhsal huzur arayan naif karakter geliyor. Partnerinle aranızdaki bağın sadece fiziksel veya sosyal olmadığını, aynı zamanda birbirinizin ruhunu nasıl şifalandırdığınızı fark edeceğiniz çok kutsal bir zaman dilimindesiniz.

Ama bekarsan, bugün gösterişli kur yapmalara veya iddialı laflara tamamen kapalısın. Senin yaralarını anlayabilen, seninle aynı spiritüel veya sanatsal frekansta buluşan ve kalbine usulca, büyük bir şefkatle dokunan gizemli kişi, aklını başından alarak seni derinden etkileyebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...