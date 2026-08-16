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Aslan Burcu right-white
17 - 23 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 17 Ağustos - 23 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 17 Ağustos - 23 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta işinde bir sis perdesiyle başlıyorsun. Pazartesi Mars-Neptün karesi kariyer alanını etkiliyor ve bir üstünden dolaylı bir eleştiri gelebilir; radikal kararlar almamalı, kimseyle köprüleri atmamalısın. Salıdan itibaren Ay ev alanına geçiyor ve seni dinlenmeye çağırıyor. Pazar günü Güneş burcundan ayrılıp Başak’a geçiyor, yani doğum günü sezonun kapanıyor ve odağın kazanç konularına kayıyor. Önümüzdeki ay parlamak yerine biriktirme zamanı.

Maddi olarak ise hafta başında bekle-gör tavrı en doğrusu. Pazardan itibaren ise emeğinin karşılığını konuşmak için çok daha uygun bir döneme giriyorsun.

Aşk hayatında iş yorgunluğunu eve taşıma riskin var. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, gün içindeki gerginliği partnerine yansıtmamalısın. Bekar bir Aslan burcu isen, cuma günü Venüs-Satürn karşıtlığıyla biri sana mesafeli davranabilir; bunu kişisel algılamamalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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