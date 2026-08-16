Sevgili Aslan, bu hafta işinde bir sis perdesiyle başlıyorsun. Pazartesi Mars-Neptün karesi kariyer alanını etkiliyor ve bir üstünden dolaylı bir eleştiri gelebilir; radikal kararlar almamalı, kimseyle köprüleri atmamalısın. Salıdan itibaren Ay ev alanına geçiyor ve seni dinlenmeye çağırıyor. Pazar günü Güneş burcundan ayrılıp Başak’a geçiyor, yani doğum günü sezonun kapanıyor ve odağın kazanç konularına kayıyor. Önümüzdeki ay parlamak yerine biriktirme zamanı.

Maddi olarak ise hafta başında bekle-gör tavrı en doğrusu. Pazardan itibaren ise emeğinin karşılığını konuşmak için çok daha uygun bir döneme giriyorsun.

Aşk hayatında iş yorgunluğunu eve taşıma riskin var. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, gün içindeki gerginliği partnerine yansıtmamalısın. Bekar bir Aslan burcu isen, cuma günü Venüs-Satürn karşıtlığıyla biri sana mesafeli davranabilir; bunu kişisel algılamamalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…