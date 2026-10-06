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Aslan Burcu right-white
7 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 7 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 7 Ekim Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün içindeki reformist cesareti fark ediyor musun? Mars'ın Uranüs'le kurduğu açı seni alışılmışın dışında bir fikri savunmaya itiyor; Ay'ın Başak'a geçmesi ise bu cesareti gösterirken detayları da ihmal etmemeni öğütlüyor, gösterişli bir çıkış yerine sağlam bir plan daha uzun soluklu sonuç veriyor.

Maddi olarak ani bir fırsat cazip görünebilir, ama rakamları tek tek kontrol etmek seni gereksiz bir riskten koruyor. Bugün atacağın temkinli bir adım, ileride sana güven kazandırıyor.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, bugün beklenmedik bir jestle partnerini şaşırtman aranızdaki enerjiyi tazeliyor. Bekarsan, sıradan bir günde aniden karşına çıkan biri ilgini çekebilir; bu ani çekimi hemen abartmadan, zamana bırakman sana iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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