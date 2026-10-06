Sevgili Aslan, bugün içindeki reformist cesareti fark ediyor musun? Mars'ın Uranüs'le kurduğu açı seni alışılmışın dışında bir fikri savunmaya itiyor; Ay'ın Başak'a geçmesi ise bu cesareti gösterirken detayları da ihmal etmemeni öğütlüyor, gösterişli bir çıkış yerine sağlam bir plan daha uzun soluklu sonuç veriyor.

Maddi olarak ani bir fırsat cazip görünebilir, ama rakamları tek tek kontrol etmek seni gereksiz bir riskten koruyor. Bugün atacağın temkinli bir adım, ileride sana güven kazandırıyor.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, bugün beklenmedik bir jestle partnerini şaşırtman aranızdaki enerjiyi tazeliyor. Bekarsan, sıradan bir günde aniden karşına çıkan biri ilgini çekebilir; bu ani çekimi hemen abartmadan, zamana bırakman sana iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…