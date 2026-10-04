article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Aslan Burcu chevron-right-grey 5 Ekim Pazartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
5 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 5 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 5 Ekim Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay'ın kendi burcunda Mars'la kavuşması bugünü senin için gerçek bir sahne haline getiriyor; kendine güvenin zirvede ve bunu fark eden sadece sen değilsin. Sabah saatlerindeki yumuşak açı, bu özgüveni kibirle karıştırmadan yaratıcı bir şekilde kullanmanı sağlıyor. Öğleden sonra Merkür ve Venüs'ün Akrep'ten gönderdiği gerginlikle bir iş arkadaşınla küçük bir güç mücadelesi yaşanabilir; geri adım atmak zayıflık değil. Akşama doğru Satürn'ün desteğiyle bugünkü enerji kalıcı bir kazanıma dönüşüyor.

Maddi olarak Venüs'ün retrosu, geçmişte aldığın bir kararın bugün hâlâ etkisini sürdürdüğünü gösteriyor. Öğleden sonraki gerginlik bir harcama konusunda seni tereddüde düşürebilir; büyük adım atmadan önce bir gece beklemek zarar vermez. Akşam saatlerinde işler senin lehine dönüyor.

Peki ya aşk? Aslan'ın ilişkisi varsa, bugün partnerinin ilgisini üzerinde fazlasıyla hissedebilir; bu ilgiyi karşılıksız bırakmamak ilişkiyi güçlendiriyor. Öğleden sonra kıskançlık temelli küçük bir tartışma çıkabilir. Kalabalık bir ortamda fark edilmek bugün zor değil, hele ki bekarsan; Venüs'ün retrosu eski bir hayranı da geri getirebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Aslan Burcu Yorumu

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Aslan burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın