Sevgili Aslan, Ay'ın kendi burcunda Mars'la kavuşması bugünü senin için gerçek bir sahne haline getiriyor; kendine güvenin zirvede ve bunu fark eden sadece sen değilsin. Sabah saatlerindeki yumuşak açı, bu özgüveni kibirle karıştırmadan yaratıcı bir şekilde kullanmanı sağlıyor. Öğleden sonra Merkür ve Venüs'ün Akrep'ten gönderdiği gerginlikle bir iş arkadaşınla küçük bir güç mücadelesi yaşanabilir; geri adım atmak zayıflık değil. Akşama doğru Satürn'ün desteğiyle bugünkü enerji kalıcı bir kazanıma dönüşüyor.

Maddi olarak Venüs'ün retrosu, geçmişte aldığın bir kararın bugün hâlâ etkisini sürdürdüğünü gösteriyor. Öğleden sonraki gerginlik bir harcama konusunda seni tereddüde düşürebilir; büyük adım atmadan önce bir gece beklemek zarar vermez. Akşam saatlerinde işler senin lehine dönüyor.

Peki ya aşk? Aslan'ın ilişkisi varsa, bugün partnerinin ilgisini üzerinde fazlasıyla hissedebilir; bu ilgiyi karşılıksız bırakmamak ilişkiyi güçlendiriyor. Öğleden sonra kıskançlık temelli küçük bir tartışma çıkabilir. Kalabalık bir ortamda fark edilmek bugün zor değil, hele ki bekarsan; Venüs'ün retrosu eski bir hayranı da geri getirebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…