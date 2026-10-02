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Aslan Burcu right-white
3 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 3 Ekim Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Mars bugün Plüton'la tam karşıt açı yapıyor ve bir iş ortağıyla, müşteriyle ya da seni yönlendirmeye çalışan biriyle güç çatışması yaşayabilirsin. Kendini savunmak doğal, ama inat ettikçe sorun büyüyebilir; geri adım atmak zayıflık değil, stratejidir. Ay gizli alanında Yengeç'te ilerlerken enerjini korumak için kalabalıktan uzak durmak ve biraz dinlenmek iyi gelir.

Maddi olarak aile büyüklerine destek ya da evdeki bir onarım için ayırman gereken para seni düşündürebilir. Venüs yuva alanında geri harekete geçtiğinden yenileme ve dekorasyon planlarını birkaç hafta sonraya bırakmak bütçeni korur.

Peki ya aşk? Plüton ilişki alanında Mars'ın karşısında durduğu için partnerinle kıskançlık ya da kontrol konularında sert bir konuşma yaşanabilir. Sakinleştikten sonra konuşmak ikinizin de söylediklerini daha iyi duymasını sağlar. Flört dönemindeysen yoğun bir çekim hissettiğin kişiyle hemen yakınlaşmak yerine onu biraz daha gözlemle.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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