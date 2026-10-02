Sevgili Aslan, burcundaki Mars bugün Plüton'la tam karşıt açı yapıyor ve bir iş ortağıyla, müşteriyle ya da seni yönlendirmeye çalışan biriyle güç çatışması yaşayabilirsin. Kendini savunmak doğal, ama inat ettikçe sorun büyüyebilir; geri adım atmak zayıflık değil, stratejidir. Ay gizli alanında Yengeç'te ilerlerken enerjini korumak için kalabalıktan uzak durmak ve biraz dinlenmek iyi gelir.

Maddi olarak aile büyüklerine destek ya da evdeki bir onarım için ayırman gereken para seni düşündürebilir. Venüs yuva alanında geri harekete geçtiğinden yenileme ve dekorasyon planlarını birkaç hafta sonraya bırakmak bütçeni korur.

Peki ya aşk? Plüton ilişki alanında Mars'ın karşısında durduğu için partnerinle kıskançlık ya da kontrol konularında sert bir konuşma yaşanabilir. Sakinleştikten sonra konuşmak ikinizin de söylediklerini daha iyi duymasını sağlar. Flört dönemindeysen yoğun bir çekim hissettiğin kişiyle hemen yakınlaşmak yerine onu biraz daha gözlemle.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…