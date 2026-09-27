Sevgili Aslan, Mars’ın burcundaki ilerleyişiyle bu hafta beklemek yerine harekete geçmek isteyeceksin. Özellikle yöneticilik, sorumluluk alma veya insanları organize etme gerektiren bir konuda doğal biçimde öne çıkabilirsin. Fakat her şeyi bizzat yapmak liderlik değil; haftanın ortasında bazı işleri devretmen gerekebilir. Böyle yaptığında asıl önemli meseleye daha fazla zaman ayıracaksın.

Maddi konularda ulaşım masrafların artabilir. Taksi, yakıt, otopark ya da birkaç farklı yere yetişmeni gerektiren günler düşündüğünden pahalıya gelebilir. Haftanın yoğun günlerini önceden bilirsen bazı rotaları birleştirerek gereksiz gidip gelmeleri azaltabilirsin.

Aşk hayatında ilişkin varsa bu hafta partnerinden daha fazla ilgi görmek isteyebilirsin fakat bunu testler yaparak anlamaya çalışma. Özlediysen söyle, birlikte vakit geçirmek istiyorsan teklif et. Bekarsan biri sana oldukça yoğun bir ilgi gösterebilir; senin için asıl mesele onun seni istemesi değil, senin gerçekten onu isteyip istemediğin olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…