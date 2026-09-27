Sevgili Aslan, Mars burcunda ilerlerken hareket isteğin artsa da bu hafta küçük kazalara karşı biraz daha dikkatli ol. Özellikle yemek hazırlarken aceleyle bıçak kullanmak, sıcak tavaya uzanmak ya da fırından bir şey çıkarırken koruyucu kullanmamak ufak bir mutfak kazasına dönüşebilir. Birkaç saniye yavaşlamak bütün haftanı pansumanla geçirmekten iyidir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…