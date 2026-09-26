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Aslan Burcu right-white
27 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 27 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? 27 Eylül Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, yaratıcı bir çalışmana gelen bir eleştiri bugün seni beklediğinden fazla incitebilir; Mars-Chiron gerginliği, gurunun hassas noktalarına dokunuyor. Eleştiriyi kişisel almak yerine yapıcı tarafını görmeye çalışman, bugünü daha rahat geçirmeni sağlayacak.

Maddi olarak bugün gösterişli bir harcamadan uzak durman akıllıca olacak; eski bir savurganlık alışkanlığın yeniden baş gösterebilir.

Peki ya aşk? Partnerinin ilgisizmiş gibi görünen bir tavrı bugün seni gereğinden fazla üzebilir; bu hassasiyetinin kaynağını sorgulaman, tepkini dengelemene yardımcı olacak. Bekar Aslanlar, ilgi duyduğu birinden gelen soğuk bir tepkiyi bugün fazla büyütebilir; bu tepkiyi kişisel almaması, özgüvenini korumasına yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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