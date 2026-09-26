Sevgili Aslan, yaratıcı bir çalışmana gelen bir eleştiri bugün seni beklediğinden fazla incitebilir; Mars-Chiron gerginliği, gurunun hassas noktalarına dokunuyor. Eleştiriyi kişisel almak yerine yapıcı tarafını görmeye çalışman, bugünü daha rahat geçirmeni sağlayacak.

Maddi olarak bugün gösterişli bir harcamadan uzak durman akıllıca olacak; eski bir savurganlık alışkanlığın yeniden baş gösterebilir.

Peki ya aşk? Partnerinin ilgisizmiş gibi görünen bir tavrı bugün seni gereğinden fazla üzebilir; bu hassasiyetinin kaynağını sorgulaman, tepkini dengelemene yardımcı olacak. Bekar Aslanlar, ilgi duyduğu birinden gelen soğuk bir tepkiyi bugün fazla büyütebilir; bu tepkiyi kişisel almaması, özgüvenini korumasına yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…