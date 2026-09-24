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Aslan Burcu right-white
25 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.09.2026 - 21:46
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Eylül Cuma gününüz nasıl geçecek? 25 Eylül Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, dünkü kararsızlığının yerini bugün daha sakin bir netlik alabilir; Ay hâlâ Balık'ta olsa da bu geçiş süreci artık oturmuş durumda. Büyük bir karar için bugün daha uygun bir zemin bulabilirsin.

Maddi olarak bugün dün ertelediğin bir teklifi artık değerlendirebilirsin; detaylar netleşmiş olabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Aslanlar, bugün duygularını partnerine ifade etmenin dünden daha kolay geldiğini fark edebilir. Bekar Aslanlar ise dün yaşadığı çekingenliğin bugün yerini daha rahat bir tavra bırakabileceğini görebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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