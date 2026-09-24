Sevgili Aslan, dünkü kararsızlığının yerini bugün daha sakin bir netlik alabilir; Ay hâlâ Balık'ta olsa da bu geçiş süreci artık oturmuş durumda. Büyük bir karar için bugün daha uygun bir zemin bulabilirsin.

Maddi olarak bugün dün ertelediğin bir teklifi artık değerlendirebilirsin; detaylar netleşmiş olabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Aslanlar, bugün duygularını partnerine ifade etmenin dünden daha kolay geldiğini fark edebilir. Bekar Aslanlar ise dün yaşadığı çekingenliğin bugün yerini daha rahat bir tavra bırakabileceğini görebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…