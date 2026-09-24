Sevgili Aslan, duygularını partnerine ifade etmenin bugün dünden daha kolay geldiğini fark edebilirsin; Ay hâlâ Balık'ta olsa da bu geçiş sürecinin oturması bu rahatlığı sağlıyor. Bu açıklık ilişkinize taze bir hava katacak ve partnerinin seni daha yakından tanımasını sağlayacak.

Bekar Aslanlar ise dün yaşadığı çekingenliğin bugün yerini daha rahat bir tavra bırakabileceğini görebilir; bu değişim ilgisini çeken kişiyle arasındaki mesafeyi azaltabilir. Doğal davranman, karşındaki kişinin de sana açılmasını kolaylaştıracak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…