Sevgili Aslan, bugün partnerine büyük bir jestle değil, gösterişten uzak, sade bir davranışla yaklaşman ilişkinize beklediğinden fazla anlam katabilir. Küçük ama içten bir söz ya da hareket, alışıldık büyük laflardan çok daha etkili olacak.

Bekar Aslanlar, çekicilik oyunlarının işe yaramadığı bir tanışma yaşayabilir; karşındaki kişi senin her zamanki performansına değil, gerçek haline ilgi gösterebilir. Bu da seni daha samimi bir tavra yöneltebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…