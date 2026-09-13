Sevgili Aslan, bu hafta yapılan iş ile alınan karşılık arasındaki denge daha fazla sorgulanabilir. Güneş–Mars sekstili uzun zamandır hazırlanan bir işi tamamlamak, fiyat güncellemek ya da gelir getirecek bir fikri uygulamaya koymak için destekleyici olabilir. Cuma günü resmi bir başvuru, eğitim ya da işle ilgili evrak konusunda eksik bir ayrıntı süreci yavaşlatabilir. Belgeleri son güne bırakmamak fayda sağlayabilir.

Maddi konularda tek bir büyük harcamadan çok küçük ödemelerin toplamı dikkat çekebilir. Ulaşım, dışarıdan yemek, abonelik veya uygulama ödemeleri yan yana konduğunda bütçenin nereye gittiği daha rahat görülebilir. Hepsini birden kısmak yerine en gereksiz görünen kalemden başlamak yeterli olabilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa bu hafta daha önce verilmiş küçük bir söz yeniden hatırlanabilir. “Bir ara yaparız” denilen planı belirli bir güne koymak, ertelenen bir konuyu sonunda hayata geçirmenizi sağlayabilir. Bekarsan açıkça ilgi gösteren biriyle karşılaşmak mümkün; iltifatların ötesinde sohbetin doğal biçimde devam edip etmediğine bakmak daha anlamlı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…