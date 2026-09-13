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Aslan Burcu right-white
14 - 20 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.09.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 14 Eylül - 20 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 14 Eylül - 20 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta yapılan iş ile alınan karşılık arasındaki denge daha fazla sorgulanabilir. Güneş–Mars sekstili uzun zamandır hazırlanan bir işi tamamlamak, fiyat güncellemek ya da gelir getirecek bir fikri uygulamaya koymak için destekleyici olabilir. Cuma günü resmi bir başvuru, eğitim ya da işle ilgili evrak konusunda eksik bir ayrıntı süreci yavaşlatabilir. Belgeleri son güne bırakmamak fayda sağlayabilir.

Maddi konularda tek bir büyük harcamadan çok küçük ödemelerin toplamı dikkat çekebilir. Ulaşım, dışarıdan yemek, abonelik veya uygulama ödemeleri yan yana konduğunda bütçenin nereye gittiği daha rahat görülebilir. Hepsini birden kısmak yerine en gereksiz görünen kalemden başlamak yeterli olabilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa bu hafta daha önce verilmiş küçük bir söz yeniden hatırlanabilir. “Bir ara yaparız” denilen planı belirli bir güne koymak, ertelenen bir konuyu sonunda hayata geçirmenizi sağlayabilir. Bekarsan açıkça ilgi gösteren biriyle karşılaşmak mümkün; iltifatların ötesinde sohbetin doğal biçimde devam edip etmediğine bakmak daha anlamlı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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