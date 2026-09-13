Sevgili Aslan, bu hafta Güneş kariyerinizi aydınlatıyor ama cüzdanınıza dikkatli davranmanızı da istiyor. 14-20 Eylül aralığında emeğinizin takdir edildiği bir an yaşayabilirsiniz; bu, terfi, yeni bir teklif ya da sadece hak ettiğiniz bir söz olabilir. Gösteriş yapma isteğiniz bu hafta bütçenizi zorlayabilir; harcamalarınızı çevrenize kanıtlamak için değil, kendinize iyi geldiği için yapın. Cömertliğiniz güzel bir özellik olsa da, herkese aynı anda cömert davranmak bu hafta size pahalıya patlayabilir. Sahnenin ortasında olmak yerine bu hafta biraz da arka planda, sağlam adımlarla ilerleyin.

Gelecek hafta görüşünceye kadar şans seninle olsun…