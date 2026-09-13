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Aslan Burcu right-white
14 - 20 Eylül 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.09.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 14 Eylül - 20 Eylül haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 14 Eylül - 20 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta Güneş kariyerinizi aydınlatıyor ama cüzdanınıza dikkatli davranmanızı da istiyor. 14-20 Eylül aralığında emeğinizin takdir edildiği bir an yaşayabilirsiniz; bu, terfi, yeni bir teklif ya da sadece hak ettiğiniz bir söz olabilir. Gösteriş yapma isteğiniz bu hafta bütçenizi zorlayabilir; harcamalarınızı çevrenize kanıtlamak için değil, kendinize iyi geldiği için yapın. Cömertliğiniz güzel bir özellik olsa da, herkese aynı anda cömert davranmak bu hafta size pahalıya patlayabilir. Sahnenin ortasında olmak yerine bu hafta biraz da arka planda, sağlam adımlarla ilerleyin.

Gelecek hafta görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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