Sevgili Aslan, Ay haftanın başında burcunda önce Mars'la, sonra Jüpiter'le buluşurken görünür olma ve söz alma fırsatı yakalıyorsun. Bir toplantıda ya da ekip içinde fikirlerin dikkat çekebilir, ama Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı sabırsız ve ani çıkışlara da yol açabilir. Güçlü olduğun anda bile dinlemeyi unutma. İletişim ve eğitim alanında atacağın yeni bir adımı ise hafta sonundaki Yeniay'ın tazeleyici havası destekliyor.

Maddi olarak Jüpiter'in burcunda olması şansını artırıyor, ama Venüs retrosu ev ya da aileyle ilgili bir harcamayı gündeme getirebilir. Tamir, tadilat ya da ailevi bir katkı payı için bütçe ayırman gerekebilir.

Gelelim aşka. Mars senin burcunda olduğu için tutkun yüksek, ancak hafta sonundaki Venüs ile Mars arasındaki gergin açı beklentilerin çatışmasına neden olabilir. İlişkin varsa isteklerini emir gibi değil rica gibi söylemen aranızdaki havayı yumuşatır. Bekarsan hafta sonuna doğru cesur bir mesaj atmak ya da gelen bir mesaja hızlı yanıt vermek işe yarayabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…