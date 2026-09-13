Sevgili Aslan, bu hafta Güneş enerjinizi tavan yaptırıyor ama kalbinizin ve sırtınızın bu tempoyu takip etmesi gerekiyor. 14-20 Eylül aralığında normalden fazla yüklendiğiniz bir gün, akşamına doğru sırt üst kısmında ya da omuzlarda bir yorgunluk hissi bırakabilir. Kalp atışlarınızın hızlandığını fark ettiğiniz anlar olabilir; bunun çoğu zaman heyecan ya da kahve fazlalığıyla ilgili olduğunu bilmek sizi rahatlatacak, yine de aşırıya kaçmamak faydalı. Sahnede olma isteğiniz bu hafta sizi dinlenmeyi ihmal etmeye itebilir; günün bir bölümünü tamamen kendinize, hiçbir performans beklentisi olmadan ayırmanız bedeninizi toparlayacak. Güneşin altında biraz zaman geçirmek ise moralinizi yükseltecek.

Gelecek hafta görüşmek üzere sağlıkla kal…