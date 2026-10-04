Sevgili Aslan, Jüpiter'in burcunda olması şansını artırıyor, bu da bu hafta daha cömert ve rahat harcamak istemene neden olabilir. Venüs retrosu ev ya da aileyle ilgili bir masrafı hatırlatıyor; tamir, aidat ya da ailevi bir katkı payı için bütçe ayırman gerekebilir. Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı ani bir kazanç fırsatı sunabilir, ama gösterişli bir harcama yerine uzun vadeli bir plan seni daha çok kazandırır. Eğitim ya da iletişim araçlarına yatırım düşünüyorsan hafta sonundaki Terazi Yeniayı bunun için uygun bir an. Arkadaşlarına ikram etme isteğini de kendi limitinle sınırla.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…