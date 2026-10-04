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Aslan Burcu right-white
5 - 11 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 5 Ekim - 11 Ekim haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 5 Ekim - 11 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Jüpiter'in burcunda olması şansını artırıyor, bu da bu hafta daha cömert ve rahat harcamak istemene neden olabilir. Venüs retrosu ev ya da aileyle ilgili bir masrafı hatırlatıyor; tamir, aidat ya da ailevi bir katkı payı için bütçe ayırman gerekebilir. Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı ani bir kazanç fırsatı sunabilir, ama gösterişli bir harcama yerine uzun vadeli bir plan seni daha çok kazandırır. Eğitim ya da iletişim araçlarına yatırım düşünüyorsan hafta sonundaki Terazi Yeniayı bunun için uygun bir an. Arkadaşlarına ikram etme isteğini de kendi limitinle sınırla.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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