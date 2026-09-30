Sevgili Aslan, gökyüzünün en hareketli burcu bu ay sensin. Mars ve Jüpiter burcunda birlikte ilerlediği için enerjin, cesaretin ve görünürlüğün tavan yapıyor. Ayın kapanışını yapan Boğa Dolunayı kariyer alanında gerçekleşiyor; uzun süredir emek verdiğin bir iş sonuçlanabilir, terfi ya da yeni bir görev teklifi alabilirsin. Mars'ın Satürn'le kurduğu destekleyici açı sayesinde cesur adımların kalıcı sonuç veriyor. Yalnız ayın başında Mars ile Plüton'un karşıtlığı, otorite sahibi biriyle güç savaşına girmene yol açabilir. Her tartışmayı kazanmak zorunda değilsin.

Maddi olarak sözleşmeler, yazışmalar ve kısa vadeli anlaşmalar öne çıkıyor; Terazi burcundaki Yeniay bu yoldan gelir fırsatı getiriyor. Son haftada Merkür retrosu başlıyor, bu yüzden imza atacağın işleri ayın ilk yarısında bitirmeye çalış. Aile ve evle ilgili bir masraf da gündemde olabilir. Bir aile büyüğüne destek olmak ya da evde bir tamirat yaptırmak bütçende yer tutabilir.

Peki ya aşk? Venüs retrosu ev ve aile alanında olduğu için aşk hayatın aile konularıyla iç içe geçebilir. Birliktelik yaşıyorsan partnerinin ailesiyle ilgili bir mesele ya da birlikte yaşama kararı gündeme gelebilir. Bu konularda aceleci davranmak yerine duygularını açıkça anlat. Bekarsan çekiciliğin bu ay gerçekten yüksek, etrafında seni fark eden çok kişi olacak. Ama geçmişte yarım kalmış bir ilişki seni geri çekmeye çalışırsa ne istediğini iyi düşün.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…