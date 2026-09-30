Sevgili Aslan, Venüs'ün geri hareketi yuvanı ve aileni temsil eden alanda yaşandığı için bu ay aşk hayatın ailevi konularla iç içe geçiyor. Birlikte yaşama kararı, partnerinin ailesiyle tanışma ya da iki ailenin beklentileri gibi konular gündeme gelebilir. Mars ve Jüpiter burcunda olduğu için hızlı karar verme isteğin yüksek; ama bu konular aceleye gelmemeli. Duygularını açıkça anlatman ve partnerinin kaygılarını da dinlemen ilişkiyi güçlendirir. İlk günlerde Mars'ın Plüton'la karşıtlığı 'son sözü kim söyleyecek' türünden bir inatlaşmaya dönüşebilir; bu noktada geri adım atmak zayıflık değil.

Kimseyle birlikte değilsen bu ay çekiciliğin gerçekten dikkat çekici. Girdiğin her ortamda fark edilecek, seninle tanışmak isteyen birden fazla kişiyle karşılaşabileceksin. Özgüvenin yüksek olduğu için ilk adımı atmakta zorlanmazsın. Bu arada eski bir sevgilinin sana yeniden yakınlaşmaya çalışması da mümkün; Venüs retrosu böyle geri dönüşlere zemin hazırlıyor. O kapıyı yeniden aralamadan önce gerçekten ne istediğini iyi düşün. Kariyer alanını aydınlatan Dolunay ay sonunda iş ortamında tanıştığın biriyle de bir yakınlaşma getirebilir.

Gelecek ay görüşmek üzere aşkla kal…