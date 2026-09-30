Bu ay kazancın büyük ölçüde konuşma ve anlaşma becerine bağlı. Kısa yolculuklar, yazışmalar ve imzalanacak sözleşmeler alanında gerçekleşen Terazi Yeniayı, bir satış, bir teklif ya da yakın çevrenden gelen bir iş bağlantısıyla bütçene katkı sağlayabilir. Burcundaki Mars ve Jüpiter özgüvenini tavan yaptırıyor; ücret pazarlığı ya da fiyat artışı için güçlü bir konumdasın. Ancak ilk günlerde Mars ile Plüton'un karşı karşıya gelmesi inatlaşmaya dönüşürse elindeki fırsatı kaçırabilirsin. Ev ve aile alanındaki Venüs retrosu, yaşlı bir akrabana yardım etmek ya da evde eskiyen bir eşyayı yenilemek gibi masraflar çıkarabilir. İmza gerektiren işleri Merkür retrosu başlamadan bitirmeye çalış. Kariyer alanında doğacak Dolunay ise ay sonunda bir prim ya da terfi haberiyle cüzdanını rahatlatabilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…