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Aslan Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Ekim ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Aslan ve yükselen Aslan burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Ekim ayında Aslan ve yükselen Aslan burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Bu ay kazancın büyük ölçüde konuşma ve anlaşma becerine bağlı. Kısa yolculuklar, yazışmalar ve imzalanacak sözleşmeler alanında gerçekleşen Terazi Yeniayı, bir satış, bir teklif ya da yakın çevrenden gelen bir iş bağlantısıyla bütçene katkı sağlayabilir. Burcundaki Mars ve Jüpiter özgüvenini tavan yaptırıyor; ücret pazarlığı ya da fiyat artışı için güçlü bir konumdasın. Ancak ilk günlerde Mars ile Plüton'un karşı karşıya gelmesi inatlaşmaya dönüşürse elindeki fırsatı kaçırabilirsin. Ev ve aile alanındaki Venüs retrosu, yaşlı bir akrabana yardım etmek ya da evde eskiyen bir eşyayı yenilemek gibi masraflar çıkarabilir. İmza gerektiren işleri Merkür retrosu başlamadan bitirmeye çalış. Kariyer alanında doğacak Dolunay ise ay sonunda bir prim ya da terfi haberiyle cüzdanını rahatlatabilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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