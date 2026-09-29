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Aslan Burcu right-white
30 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Eylül Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 30 Eylül Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, sahnede olmayı sevsen de bugün perde arkasında yapacağın sessiz bir araştırma sana daha çok kazandıracak. Merkür Akrep'e geçerken ev ve aile alanını hareketlendiriyor; evden yürüttüğün bir işin ya da ailevi bir planın ayrıntılarını gözden geçirmek için uygun bir zaman. Ay İkizler'deki yolculuğuna başladığında arkadaş çevrenden gelen bir davet ya da ekip çalışması gündemine girecek.

Maddi olarak kira, aidat ve ev alışverişi gibi sabit giderler öne çıkıyor. Büyük bir eşya almadan önce birkaç yerden fiyat alman bütçeni korur.

Peki ya aşk? Gösterişten uzak, sade ama içten bir jest ilişkinde büyük karşılık bulacak. Flört dönemindeysen dikkat çekmeye çalışmak yerine karşındakini dinlemeye odaklan; bu samimiyet onu çok daha fazla etkileyecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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