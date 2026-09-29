Sevgili Aslan, sahnede olmayı sevsen de bugün perde arkasında yapacağın sessiz bir araştırma sana daha çok kazandıracak. Merkür Akrep'e geçerken ev ve aile alanını hareketlendiriyor; evden yürüttüğün bir işin ya da ailevi bir planın ayrıntılarını gözden geçirmek için uygun bir zaman. Ay İkizler'deki yolculuğuna başladığında arkadaş çevrenden gelen bir davet ya da ekip çalışması gündemine girecek.

Maddi olarak kira, aidat ve ev alışverişi gibi sabit giderler öne çıkıyor. Büyük bir eşya almadan önce birkaç yerden fiyat alman bütçeni korur.

Peki ya aşk? Gösterişten uzak, sade ama içten bir jest ilişkinde büyük karşılık bulacak. Flört dönemindeysen dikkat çekmeye çalışmak yerine karşındakini dinlemeye odaklan; bu samimiyet onu çok daha fazla etkileyecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…