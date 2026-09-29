Sevgili Aslan, ev ve aile alanını hareketlendiren Merkür bugün ilişkinde gösterişten uzak bir yakınlığı öne çıkarıyor. Evde hazırlayacağın bir akşam yemeği ya da el yazısıyla bırakacağın küçük bir not, büyük sürprizlerden daha fazla karşılık bulacak. Ailevi bir konuyu birlikte konuşmak da aranızdaki güveni artırır; onun ailesine gösterdiğin ilgi kalbini yumuşatacak. İkizler'e ilerleyen Ay arkadaş alanını canlandırdığında ortak dostlarınızla bir buluşma ayarlamak isteyebilirsiniz.

Yeni biriyle görüşüyorsan bugün ilgi odağı olmaya uğraşmak yerine onun anlattıklarına kulak ver. Birebir kuracağın içten bir sohbet, onu alışılmadık biçimde etkileyecek ve aranızda güçlü bir bağın ilk adımını atacak. Doğal halin en büyük çekiciliğin olacak. Onun hayallerini merak etmen, seni gözünde çok daha özel kılacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…