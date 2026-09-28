Sevgili Aslan, Mars'ın Aslan'da olmaya devam etmesi, ilişkinde tutkunu ikinci gününde de diri tutuyor; ama Ay'ın bugünü baştan sona Boğa'da geçirecek olması, bu tutkuyu daha sakin ve kalıcı bir sevgi diline dönüştürmene yardımcı olacak. Partnerine bugün göstereceğin küçük bir ilgi, ilişkinizde büyük bir karşılık bulacak.

Bekar Aslan ise dikkat çekmekte hiç zorlanmıyor, ama bugün gösterişten çok samimiyetin daha etkili olduğunu fark ederse, kurduğu bağlantı yüzeyde kalmayacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…