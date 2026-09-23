Sevgili Aslan, ilişkisi olan Aslanlar bugün partnerine karşı her zamankinden daha savunmasız hissedebilir; Ay'ın Balık'a geçmesiyle gelen bu kırılganlığı göstermekten çekinmemeli. Bu kırılganlık, partnerinin sana daha da yakınlaşmasına vesile olabilir.

Bekar Aslanlar ise bugün ilgisini çeken birine karşı beklenmedik bir çekingenlik yaşayabilir; bu durum kendine bile şaşırtıcı gelebilir. Bu çekingenlik aslında ne kadar değer verdiğinin bir işareti, bunu fark etmen bugün sana iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…