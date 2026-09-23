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Aslan Burcu right-white
24 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 24 Eylül Perşembe gününüz nasıl geçecek? 24 Eylül Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, her zamanki özgüvenli tavrının yerini bugün biraz kararsızlığa bırakabileceğini hissedebilirsin; Ay'ın Balık'a geçmesiyle gelen bu dalgalanma yüzünden büyük kararları yarına ertelemek akıllıca olacak. Bugün sahneye çıkmak yerine geri planda kalmayı tercih etmen, sana beklenmedik bir huzur getirebilir.

Maddi olarak bugün net olmayan bir teklife hemen evet dememen, ileride seni hayal kırıklığından koruyacak; teklifi biraz daha araştırmak için zaman istemekten çekinme.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Aslanlar, bugün partnerine karşı her zamankinden daha savunmasız hissedebilir; bu kırılganlığı göstermekten çekinmemeli, çünkü aranızdaki bağı derinleştirecek. Bekar Aslanlar ise bugün ilgisini çeken birine karşı beklenmedik bir çekingenlik yaşayabilir; bu çekingenlik, aslında ne kadar önemsediğinin bir işareti olabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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