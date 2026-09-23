Sevgili Aslan, her zamanki özgüvenli tavrının yerini bugün biraz kararsızlığa bırakabileceğini hissedebilirsin; Ay'ın Balık'a geçmesiyle gelen bu dalgalanma yüzünden büyük kararları yarına ertelemek akıllıca olacak. Bugün sahneye çıkmak yerine geri planda kalmayı tercih etmen, sana beklenmedik bir huzur getirebilir.

Maddi olarak bugün net olmayan bir teklife hemen evet dememen, ileride seni hayal kırıklığından koruyacak; teklifi biraz daha araştırmak için zaman istemekten çekinme.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Aslanlar, bugün partnerine karşı her zamankinden daha savunmasız hissedebilir; bu kırılganlığı göstermekten çekinmemeli, çünkü aranızdaki bağı derinleştirecek. Bekar Aslanlar ise bugün ilgisini çeken birine karşı beklenmedik bir çekingenlik yaşayabilir; bu çekingenlik, aslında ne kadar önemsediğinin bir işareti olabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…